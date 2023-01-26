هزيمة وانكسار جديد للمليشيات الحوثية بمحافظة تعز

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أحبطت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الخميس، محاولة تسلل للمليشيات الإرهابية في أطراف الكدحة غرب محافظة تعز.
وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل في أطراف الكدحة بالتزامن مع اشتباكات متقطعة في المطار القديم وجبل هان وحذران والأحطوب غربا، ووادي صالة شرقا والدفاع الجوي شمال غرب المدينة.
كما أفشلت قوات الجيش محاولات لمليشيا الحوثي في استحداث تحصينات جديدة بالجبهة الشرقية للمدينة.
ومساء الأربعاء، تصدّت قوات الجيش والمقاومة لعمليات هجومية ومحاولات تسلل واعتداءات نفّذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بمحيط المدينة. وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تصعيدها المسلح في عدد من جبهات المحافظة، بشكل يومي، فيما تتصد قوات الجيش والمقاومة لكل المحاولات الهجومية.