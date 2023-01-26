مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم نساء برصاص مليشيات الحوثي الإرهابية

الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قتل وأصيب خمسة مدنيين بينهم نساء، برصاص مليشيات الحوثي الارهابية بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي نفذت حملة عسكرية وهاجمت منازل أسرة "آل ناقوس" في حي الحفرة وسط مدينة رداع، واستهدفت المنازل بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة 4 آخرين بينهم امرأتين.

وأشارت المصادر أن المليشيات شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل واختطفت عدد من المواطنين، كما اقتحمت أحد المستشفيات واختطفت جريحين من داخله. وبين الحين والاخر تشن مليشيات الحوثي الانقلابية حملات ضد السكان، وسبق أن حاصرت عدة قرى، وقصفتها بالأسلحة الثقيلة وارتكبت جرائم وانتهاكات بشعة دوافعها انتقامية ضد السكان والقبائل الذين قاتلوا ضدها.