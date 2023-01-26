اللواء سلطان العرادة يحذّر من خطورة الرضوخ لمليشيا الحوثي الارهابية

الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، من خطورة الرضوخ لمليشيا الحوثي الارهابية، وابتزازها المستمر للمجتمع الدولي من خلال تهديدها لحركة الملاحة الدولية واستغلالها لكارثة خزان صافر البيئي وتوظيفها للأزمة الإنسانية الأسوأ في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع انتوني هايوارد المستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص باليمن، لمناقشة مسارات الهدنة الإنسانية في ظل استمرار خروقات وتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها للموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية في البلاد. ونوّه اللواء العرادة، إلى خطورة التغاضي عن انتهاكات مليشيا الحوثي الارهابية المروعة لحقوق الإنسان واستهتارها بمعاناة اليمنيين واستثمارها لأوجاعهم.

وشدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها كراعي للهدنة الإنسانية واتخاذ خطوات رادعة بحق مليشيا الحوثي الارهابية بعد أن اتضح للعالم أجمع بأنها الطرف المعرقل لتجديد الهدنة الانسانية والرافض لتنفيذ بنودها والمعطل لمساعي استئناف العملية السياسية وكل الجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية.

وجدد العرادة، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث الأساسية باعتبارها ثابتة لا تنازل عنها في أي مفاوضات سياسية، كونها تحظى بتوافق وإجماع وطني وإقليمي ودولي.