شاهد.. صورة أميرة سعودية مع جورجينا صديقة رونالدو تحصد تفاعلا واسعا

الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 330

حصدت صورة متداولة للأميرة السعودية لؤلؤة آل سعود، برفقة عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغز، صديقة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت في الصورة الأميرة لؤلؤة آل سعود برفقة جورجينا، في أحد محال الملابس، في أحد المولات التجارية في الرياض.

وظهرت جورجينا في الصورة، وهي ترتدي بالطو من الفرو، يكشف بعضا من مفاتن جسدها.

ومنذ وصول نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا رودريغز، إلى السعودية، بعد انضمامه لفريق النصر السعودي، لا تتوقف الكاميرات عن ملاحقتهما.