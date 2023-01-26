رئيس أركان الجيش اليمني: القوات المسلحة أوقفت الزحف الإيراني وهذه التضحيات تستحق كل الدعم

الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز، التزام القوات المسلحة، بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني ودعمها لتنظيم جماعة الحوثي.

وقال رئيس الأركان في حوار مع صحيفة "الوطن" البحرينية،"لن نتنازل عن افشال المشروع الإيراني الدخيل في اليمن والمنطقة العربية".

وأشاد بن عزيز بـ تضحيات وصمود أبطال القوات المسلحة، مؤكدا أن تلك التضحيات كانت سبباً في وقف تمدد مشروع إيران في المنطقة.

وأضاف"هذا الجيش بصموده ووقوفه الجاد والتضحيات أوقف هذا الزحف، وبالتالي يستحق من الجميع ومن اليمنيين ومن التحالف وحتى من الدول الكبرى كل الدعم".

وأشار رئيس الأركان، إلى أهمية الممرات المائية التي يطل عليها اليمن، مضيفا "لا بد من تشديد الرقابة على الممرات المائية الدولية لمنع تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن".

وحول الاتفاق النووي الإيراني أكد بن عزيز أن الجيش اليمني يرفض أن يكون اليمن ورقة ضغط من أجل الاتفاق النووي الإيراني.