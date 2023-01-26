شاهد.. صورة أميرة سعودية مع جورجينا صديقة رونالدو تحصد تفاعلا واسعا رئيس أركان الجيش اليمني: القوات المسلحة أوقفت الزحف الإيراني وهذه التضحيات تستحق كل الدعم الغام الحوثي تقتل مدنيين في الحديدة وتصيب آخرين في حجة صدور الحكم في قضية بندر القرهدي التي هزت الشارع السعودي الإنتقالي الجنوبي ينقل المعركة الى وادي حضرموت ويحشد مليشياته لاقتحام سيئون والمحافظ يغادر سرا الى الإمارات حركة الجهاد الإسلامي تتوعد اسرائيل بمعركة قريبة وفتح تدعو لإضراب عام تطورات العدوان الأسرائيلي على جنين وحصيلة بالضحايا حتى الآن لأول مرة في تاريخها… صحراء السعودية تتوشح بالبياض وهطول غزير للأمطار في عدة مناطق أميركا تسير على خطى ألمانيا وتعلن تقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا بسبب أزمة.. رفض رئيس هذه الدولة الاستقالة وانتحر
أكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز، التزام القوات المسلحة، بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني ودعمها لتنظيم جماعة الحوثي.
وقال رئيس الأركان في حوار مع صحيفة "الوطن" البحرينية،"لن نتنازل عن افشال المشروع الإيراني الدخيل في اليمن والمنطقة العربية".
وأشاد بن عزيز بـ تضحيات وصمود أبطال القوات المسلحة، مؤكدا أن تلك التضحيات كانت سبباً في وقف تمدد مشروع إيران في المنطقة.
وأضاف"هذا الجيش بصموده ووقوفه الجاد والتضحيات أوقف هذا الزحف، وبالتالي يستحق من الجميع ومن اليمنيين ومن التحالف وحتى من الدول الكبرى كل الدعم".
وأشار رئيس الأركان، إلى أهمية الممرات المائية التي يطل عليها اليمن، مضيفا "لا بد من تشديد الرقابة على الممرات المائية الدولية لمنع تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن".
وحول الاتفاق النووي الإيراني أكد بن عزيز أن الجيش اليمني يرفض أن يكون اليمن ورقة ضغط من أجل الاتفاق النووي الإيراني.