صدور الحكم في قضية بندر القرهدي التي هزت الشارع السعودي

الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 380

أعلن المحامي والمستشار السعودي عبدالعزيز القليصي عن صدور حكم في قضية بندر القرهدي، والتي هزت الشارع السعودي، وحكم على الجاني بالقتل تعزيراً.

وكتب القليصي عبر حسابه في "تويتر": "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى بعد مرور شهر ونصف من المحاكمة تم صدور الحكم في قضية المغدور والشهيد بندر القرهدي بالقتل تعزيراً ضد المدعى عليه. هذا فضل من الله شكراً لكل شخص ساهم وساعد في هذه القضية من جهات إجرائية إلى المحكمة، وشكراً لأعضاء مكتبي".

وظهر والد المغدور طه القرهدي بالفيديو مع المحامي قائلا: "الحمد لله، حُكم على الجاني بركات بالقصاص تعزيرا، وهذا حق الله والعدل في هذه البلاد الطيبة الطاهرة".

وتعود القصة إلى ما قبل شهر ونصف، حيث تداول نشطاء التواصل فيديو لشاب يصرخ في الشارع ويقول: "أنا وش سويت"، قبل أن يتوفى إثر إصابته بحروق خطيرة، بعدما استدرجه أصدقاؤه وأشعلوا النيران فيه داخل سيارته بجدة.

وقال والده حينها لـ "العربية.نت": "ابني بندر يسكن معي في نفس المنزل، وآخر مرة اجتمعت معه كانت قبل خروجه ووفاته، حيث أحضر معه وجبة مكونة من همبرغر وشاورما لتناولها، وتركها معلقة على باب حجرته، وللأسف لم يرجع ليتناولها بسبب وفاته غدراً على يد صديقه الذي حرمه الحياة".

وتابع: "ابني بندر عُرف عنه الطيبة والمعاملة الحسنة، وكان يعمل في الخطوط السعودية منذ 20 سنة، ولم يُعرف عنه سوى الطيبة وحسن الخلق، فقد ربيته على حسن التعامل مع الآخرين، وعلى حب الخير".

وأضاف بكلمات كلها أسى: "زميله في العمل هو من غدر به، والحادثة التي وقعت دخيلة على مجتمعنا، وما سمعنا عنها من قبل، فنحن نعيش وسط تعاليم الإسلام والعادات والتقاليد الأصيلة والرفيعة، وما سبق أن سمعنا عن حرق إنسان حي، ولا أتمنى لأي أب أو أم أن يعيشا حسرتنا، وأدعو الله أن يكتب بندر مع الشهداء، وأناشد مواقع التواصل الاجتماعي للتوقف عن بث المقاطع المؤلمة عن ابني بندر، حرصاً علينا جميعا لأن لديه اثنين من الأبناء".