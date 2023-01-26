حركة الجهاد الإسلامي تتوعد اسرائيل بمعركة قريبة وفتح تدعو لإضراب عام

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حذّرت حركة الجهاد الإسلامي، الخميس، من اندلاع معركة قريبة ومفتوحة في قطاع غزة، في حال لم تتوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.
وقال داود شهاب، القيادي بالحركة، في تصريح لوكالة الأناضول: "على الأطراف المعنيّة بحالة الهدوء بغزة (لم يسمّها) بالتدخل الفوري لكبح جماح الحكومة الإسرائيلية المتطرفة"، محذّرا من "دخول القطاع في مواجهة مفتوحة وقريبة".
وأردف: "حقيقة ما يجري في جنين من عدوان كبير وواسع لا يمكن أن يُقابل بصمت ولا يمكن السكوت عنه".
وحمّل شهاب، في ختام حديثه، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات عمليتها العسكرية في جنين.
هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق الخميس، إن "القوات الأمنية دخلت في عملية داخل مخيم جنين للاجئين، بعد ورود معلومات استخبارية عن نية تنظيم الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير (لم توضح تفاصيله)".
وأضافت: "كان الهدف هو اعتقال عنصر التنظيم (الجهاد الإسلامي) الذي يترأس الخلية التي خططت للهجوم"، لم تسمه.
وأردفت: "هذه عملية غير عادية انطلقت للوهلة الأولى بعد ورود معلومات محددة حول نية نشطاء القيام بهجمات، وبمجرد التأكد من صحة المعلومات، تم إرسال القوات للقيام باعتقالات ميدانية".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، بينهم مسنة، وإصابة آخرين بجراح بينهم في حالة خطيرة.
فيما قال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، مما أدى لاندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
ووفق مراقبين فلسطينيين تعد عملية اقتحام مخيم جنين هي الأكبر منذ تكثيف الجيش الإسرائيلي لعمليات الاقتحام شبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في الضفة الغربية منذ أشهر.
من جانبها دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الخميس، لأضراب عام في الأراضي الفلسطينية، وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ردا على العملية الإسرائيلية في مخيم جنين.
وقالت مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح في بيان، "لزاما علينا أمام هذا التضحيات أن نتحرك في كل الاتجاهات وليعلن اليوم يوم اضراب شامل وتصعيد مستمر في كل شارع وكل نقطة تماس مع الاحتلال".
وأضافت "لننفر لردع هذا الاحتلال عن الاستمرار بالاستفراد في جنين ومخيمها".
وتابعت "هذه الدماء التي تراق في مخيم جنين رسالة لاستنهاض جذوة الثورة في كل منا ووضع نصب أعيننا كل طرق الرد على هذا الاحتلال".