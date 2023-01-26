لأول مرة في تاريخها… صحراء السعودية تتوشح بالبياض وهطول غزير للأمطار في عدة مناطق

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تشهد العديد من المناطق السعودية هطولا كبيرا في الأمطار، وتتوسع في المنطقة الوسطى لتشمل محافظات الخرج والدلم وحريملاء وثادق وأجزاء من محافظة الدوادمي، إضافة إلى مناطق بالقصيم.
واستمرت الحالة المطرية على مركز ساجر شمال الدوادمي مصحوبة ببرَد غزير، حيث توشحت الصحراء بالبياض بين ساجر والتسرير .
سبق سبق هذا وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان