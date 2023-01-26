أميركا تسير على خطى ألمانيا وتعلن تقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا بسبب أزمة.. رفض رئيس هذه الدولة الاستقالة وانتحر حرب صامتة.. أبل تعزز خدمات آيفون لإزاحة غوغل بعيداً عن منتجاتها تحذيرات عاجلة… آلام في 3 مناطق من الجسم قد تشير إلى الإصابة بسرطان البروستات الكشف عن طبيعة الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل نائب الرئيس الأمريكي الكشف عن تفاصيل جديدة و هامة حول تجارة إسرائيل مع مصر والإمارات تفاصيل لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع السفير التركي مأرب: تقيم حفلا تكريما لصناع الجمال وتكرم 900 موظف وعامل بمكتب التحسين وزارة الدفاع الألمانية تحسم الجدل وتعلن موعد تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا استعدادات مبكرة لموسم أكثر نجاحا.. قطاع الحج والعمرة يعلن عن فتح باب القبول للشركات الراغبة في نقل المعتمرين
في تحول كبير في موقف الولايات المتحدة، من شأنه أن يزيد الضغط على روسيا، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، تتضمن إرسال 31 دبابة «أبرامز» مع آليات خاصة بنقلها لصيانتها.
وقال بايدن، في كلمة له من البيت الأبيض، إنه أجرى اتصالاً بقادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حضّهم فيه على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم السماح لروسيا بالنصر في هذه الحرب، في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأوكرانية للرد على استعدادات روسيا لشن هجوم جديد.
وقال بايدن إن الديمقراطيين والجمهوريين يقفون متحدين بقوة إلى جانب أوكرانيا، وكذلك الحلفاء الأوروبيون. وأضاف أنه أمر بإرسال كتيبة من دبابات «أبرامز» أي ما يعادل 31 منها، بعد تلقيه طلباً من وزير الدفاع لويد أوستن، لتعزيز قدرات أوكرانيا.
وقال إنها دبابات معقدة، ولكننا سنبدأ بتدريب القوات الأوكرانية على تشغيلها والتأكد من قدرتهم على دمجها في قدراتهم. وقال إن فرنسا ستقدم دباباتها وكذلك فعلت بريطانيا عبر دباباتها «شالنجر»، وكندا وفنلندا وغيرها من الدول قدمت أسلحة دفاعية بما فيها صواريخ «باتريوت» ومدافع هاوتزر.
وأضاف بايدن: قلت سابقاً إن بوتين كان يريد تعميم نموذج فنلندا في أوروبا وهذا ما لن يحصل. إعلان اليوم يبني على الالتزام الشاق من قبل الولايات المتحدة والعالم للدفاع عن أوكرانيا.
وقال: «هذا ليس استهدافاً لروسيا، لكن إذا قررت الانسحاب ستنتهي الحرب اليوم». وأضاف: «لن نسمح بسرقة أراضي دولة من قبل دولة أخرى، وهو ما صوتت عليه 140 دولة في الأمم المتحدة».
وأكد أن «بوتين اعتقد أنه يستطيع إجبارنا والعالم على الخضوع لشروطه، لكنه مخطئ ولن نخضع له مع اقتراب الحرب من إنهاء سنتها الأولى». وشدد على أنه أبلغ الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بمناسبة عيد ميلاده، استمرار دعم بلاده، التي تقود قواتها شعلة الحرية.
وجاء إعلان بايدن بعد ساعات على إعلان ألمانيا موافقتها أيضاً، على إرسال دباباتها الثقيلة «ليوبارد»، في خطوة بدت أنها منسقة ومتوقعة، بحسب تحليلات وتسريبات سابقة.
وكان واضحاً أن سيناريو تسليم الدبابات الثقيلة يحتاج إلى مخرج متدرج، بعد «الفشل الظاهري» في إعلانه الأسبوع الماضي، خلال اجتماعات مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين بألمانيا. كما أن الإعلان الألماني جاء بعد «تمهيد أميركي»، قبل أقل من 24 ساعة، عبر الإعلان عن استعداد واشنطن لإرسال دبابات «أبرامز»، كجزء من تفاهم دبلوماسي مع ألمانيا، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال