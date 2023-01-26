الكشف عن طبيعة الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل نائب الرئيس الأمريكي

الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت مصادر، لشبكة CNN، طبيعة الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية إنديانا الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن تلك الوثائق تضمنت مواد وصفت بأنها مذكرات تم إعدادها لرحلات بينس الخارجية، وأضافت أن بعض هذه الوثائق السرية كانت تستخدم على الأرجح لإعداد الاجتماعات الخارجية لبينس وربما تم التغاضي عنها أثناء عملية التعبئة لأنها كانت وسط مجلدات رحلات قديمة.

ووفقا لمصدر، لم تكن الوثائق السرية ملحوظة ما لم يتصفح العاملون المجلدات جيدا، مبينة أن المذكرات تتضمن معلومات أساسية عن السير الذاتية للقادة الأجانب، وأحيانا معلومات أكثر حساسية.

ووفقا لمسؤول، يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع وكالات الاستخبارات الأمريكية لتقييم الوثائق، وهي عملية تتضمن تحديد مدى حداثة المعلومات ومستوى تصنيفها من حيث السرية، والمخاطر المحتملة لوجودها في مكان غير مصرح به.

وقال مصدر، تم إطلاعه على بعض الوثائق السرية لشبكة CNN، إنه بناء على ما قيل لهم، لم يكن هناك شيء غير عادي في الوثائق بشكل خاص، ووصف علامات التصنيف من حيث السرية بأنها كانت في "المستوى الأدنى".

وكانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الوثائق السرية التي عثر عليها في المكتب الخاص السابق للرئيس جو بايدن في واشنطن تضمنت مذكرات استخباراتية أمريكية ومواد إحاطة تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة تعود للفترة التي كان يشغل فيها جو بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما.

وذكرت CNN، في وقت سابق، أن بعض الوثائق التي تم العثور عليها في مكتب بايدن السابق تم تصنيفها على أنها سرية للغاية.

وكذلك تم العثور، في وقت سابق، على أكثر من 300 وثيقة سرية في منتجع "مار إيه لاغو" الذي يملكه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، سواء في الصناديق التي سلمها مساعدو ترامب إلى الأرشيف الوطني أو في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقا.

وعثر خلال عملية البحث التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس على 18 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، و54 وثيقة سرية، وفقا لملفات المحكمة