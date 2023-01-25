تفاصيل لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع السفير التركي

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الأربعاء، بالسفير التركي لدى اليمن مصطفى بولات، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

وخلال اللقاء ناقش اللواء العرادة مع السفير التركي، مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني، مثمناً التدخلات الإنسانية التركية ومساهمتها في الأعمال الاغاثية للتخفيف من حدة معاناة الشعب التي سببتها ميليشيات الحوثي الارهابية.

واستعرض العرادة الجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسي في سبيل الدفع بالعملية السياسية ودعم الجهود الرامية لإيجاد سلام شامل وعادل في كل ربوع الوطن، مشيراً إلى التنازلات التي قدمها مجلس القيادة والحكومة، لإنجاح مساعي المبعوث الأممي بالرغم من عدم التزام ميليشيات الحوثي الارهابية وعدم تنفيذ التزاماتها واستمرار تصعيدها الميداني في كافة المحافظات.