مأرب: تقيم حفلا تكريما لصناع الجمال وتكرم 900 موظف وعامل بمكتب التحسين

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اقيم اليوم بمأرب حفلا تكريميا لصناع الجمال في المحافظة، بالشهائد التقديرية والحوافز المالية، لعدد 900 عامل وموظف تابعين لصندوق النظافة والتحسين، تقديرا لجهودهم في خدمة المجتمع ليلا ونهارا للحفاظ على البيئة وانسنتها من خلال اعمال النظافة والتحسين والتشجير بما يوفر بيئة نظيفة وصحية ومدينة اجمل بمظهر حضاري يليق بتاريخها ودورها.

وفي الحفل الذي نظمه الصندوق بدعم من شركة محسن الخضر للصرافة، اشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح بالجهود الجبارة التي يبذلها صناع الجمال من عمال نظافة وتحسين في توفير بيئة صحية لسكان المحافظة التي يقطنها اكثر من 3 ملايين نسمة من نازحين ومجتمع مضيف، في عمل دؤوب ليلا ونهارا لتنظيف الشوارع والحارات والتشجير لنشر المسطحات الخضراء والعناية بها الى جانب اعمال التحسين والرصف للشوارع والحارات والباحات العامة، سعيا لانسنة البيئة في المحافظة وجعلها صحية وامنة وجذابة.

مؤكدا ان النجاحات التي تحققت والمنظهر الجميل واللائق لمدينة مأرب والتي يلحظها أي زائر للمحافظة من اول وضع قدمه فيها، خلفها جهود كبيرة تبذلها ادارة ناجحة بدأ من رئيس الصندوق عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة مرورا بالمدير التنفيذي ونائبه وكافة الادارات والاقسام، والعمل وفق خطط واليات مهدفة وواضحة.

ولفت الوكيل مفتاح الى ان تكريم عمال صناع الجمال من منتسبي صندوق النظافة هو بمثابة تقدير واعتراف بدورهم الوطني وخدماتهم الجليلة للمجتمع.. ورفع الوعي لدى مختلف المؤسسات والمجتمع بدورهم ومسئولياتهم تجاه النظافة والبيئة كون النظافة والحفاظ على البيئة ليس مسئولية جهة بعينها وانما مسئولية رسمية ومجتمعية وجهود مشتركة ومتكاملة. من جانبه استعرض المدير التنفيذي للصندوق محمد عطية النجاحات والانجازات التي حققها الصندوق خلال العام الماضي..

مؤكدا على اهمية تعزيز مسئولية المجتمع في النظافة والحفاظ على البيئة، حتى يتحقق الوصول لهدف "مدينتي اجمل" الذي يستهدف تحفيز الشراكة المجتمعية ورفع الوعي بدورة ومسئولية ليكون كل مواطن هو عامل نظافة وصانع جمال، لايجاد بيئة نظيفة وجميلة وصحية، تعود بالفائدة له ولاسرته اولا. مثمنا تفاعل ودعم شركة الخضر لتكريم صناع الجمال سنويا..

داعيا القطاع الخاص ورجال الاعمال ليكون لهم دور واسهام مجتمعي في دعم نجاحات صناع الجمال والشراكة مع الصندوق في رفع قدراته للقيام بمسئولياته..

داعيا المجتمع بكافة مؤسساته وقطاعاته وقواه الحية وعقال الحارات في المشاركة المجتمعية الفاعلة في نظافة احيائهم بحملة النظافة المجتمعية الواسعة التي حددت يوم الاثنين الاخير من كل شهر.. مؤكدا انه لا نظافة بدون اهتمام ومشاركة المجتمع ولا مشاركة مجتمعية ونظافة بدون وعي.

وكان الحفل قد شهد العديد من الفقرات الانشادية والغنائية والقصائد والاستكشات الفنية المعبرة عن البيئة والنظافة وتعزز الوعي المجتمعي ودوره فيها، نالت استحسان الجميع. حضر حفل التكريم رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي وعدد من مدراء عموم السلطة المحلية.