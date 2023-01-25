مأرب: تقيم حفلا تكريما لصناع الجمال وتكرم 900 موظف وعامل بمكتب التحسين وزارة الدفاع الألمانية تحسم الجدل وتعلن موعد تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا استعدادات مبكرة لموسم أكثر نجاحا.. قطاع الحج والعمرة يعلن عن فتح باب القبول للشركات الراغبة في نقل المعتمرين لأول مرة منذ بداية الحرب في اليمن. النيابة العامة تُحقق في دعم الأمم المتحدة للمليشيات الحوثية مجلس شباب الثورة :يحذر من مؤامرة تهدف إلى ضرب الوحدة اليمنية وتقسيم البلاد ويعلن السبيل الوحيد لإجبار المليشيات للإذعان هو نزع سلاحها ''يونسكو'' تعتمد ''آثار مملكة سبأ اليمنية'' على قائمة التراث العالمي وجميح يبارك لمأرب واليمن هذا الإنجاز 90 ثانية تفصل العالم عن النهاية.. عقارب ''ساعة يوم القيامة'' تحركت ! قرعة نصف نهائي ''دوري الأمم الأوروبية'' تسفر عن مواجهتين ناريتين.. اليكم موعد المباريات غضب شعبي في دولة عربية بسبب انهيار العملة كيف أثرت الغام الحوثي على العملية التعليمية في اليمن؟.. مشروع مسام ينشر جانبا من المأساة
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء، أنها ستسلم دبابات "ليوبارد-2" إلى كييف في موعد لا يتجاوز 3 -4 أشهر.
وأعلن مجلس الوزراء الألماني في وقت سابق اليوم، الموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، والسماح بإرسال "ليوبارد" من دول ثالثة إلى أوكرانيا.
وتعتزم ألمانيا تشكيل كتيبتين من الدبابات، مكونة من 14 دبابة من نوع "ليوبارد-2" من مخزون الجيش الألماني.
كما تنوي ألمانيا تنظيم تدريب للجيش الأوكراني في ألمانيا على استخدام هذا النواع من الدبابات، بالإضافة إلى ذلك ستشمل حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا الخدمات اللوجستية والذخيرة والصيانة.
وقد رحبت بريطانيا بولندا وفرنسا وأوكرانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى كييف. وكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تغريدة له على موقع "تويتر" أن تلك الدبابات "إلى جانب دبابات (تشالينجر-2) البريطانية ستعزز قوة النيران الدفاعية لأوكرانيا