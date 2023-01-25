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وزارة الدفاع الألمانية تحسم الجدل وتعلن موعد تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء، أنها ستسلم دبابات "ليوبارد-2" إلى كييف في موعد لا يتجاوز 3 -4 أشهر.

وأعلن مجلس الوزراء الألماني في وقت سابق اليوم، الموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، والسماح بإرسال "ليوبارد" من دول ثالثة إلى أوكرانيا.

وتعتزم ألمانيا تشكيل كتيبتين من الدبابات، مكونة من 14 دبابة من نوع "ليوبارد-2" من مخزون الجيش الألماني.

كما تنوي ألمانيا تنظيم تدريب للجيش الأوكراني في ألمانيا على استخدام هذا النواع من الدبابات، بالإضافة إلى ذلك ستشمل حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا الخدمات اللوجستية والذخيرة والصيانة.

وقد رحبت بريطانيا بولندا وفرنسا وأوكرانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى كييف. وكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تغريدة له على موقع "تويتر" أن تلك الدبابات "إلى جانب دبابات (تشالينجر-2) البريطانية ستعزز قوة النيران الدفاعية لأوكرانيا

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