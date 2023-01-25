استعدادات مبكرة لموسم أكثر نجاحا.. قطاع الحج والعمرة يعلن عن فتح باب القبول للشركات الراغبة في نقل المعتمرين

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن قطاع الحج والعمرة بوزارةالأوقاف والإرشاد، مساء اليوم، عن فتح باب التقدم وسحب ملف الشروط والضوابط للشركات الناقلة في اليمن، أو لوكلائها الراغبين في نقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٥-١-٢٠٢٣، وذلك في مقر القطاع بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وشدد القطاع في بيانه على أن عملية نقل المعتمرين من وإلى الأراضي المقدسة ستقتصر فقط على الشركات المعتمدة، والمستوفية للشروط والضوابط المقرة.