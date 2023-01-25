''يونسكو'' تعتمد ''آثار مملكة سبأ اليمنية'' على قائمة التراث العالمي وجميح يبارك لمأرب واليمن هذا الإنجاز

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، اليوم الاربعاء في دورتها الاستثنائية رقم 18 "آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب" على قائمة التراث العالمي.

وذكرت "اليونسكو" عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنها "أدرجت معالم مملكة سب القديمة بمأرب في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر".

وقال مندوب اليمن في اليونسكو الدكتور محمد جميح ان هذا الانجاز هو ثمرة ثلاثة اعوام من العمل.

وعلق قائلا :''ألف مبروك لمأرب، لليمن، للعرب بهذا الإنجاز الثقافي الكبير الذي كان ثمرة 3 سنوات من العمل على الملف في الميدان والأروقة''.

وتعد مملكة سبأ التي تعود إلى القرن 11 قبل الميلاد أبرز الحضارات التي احتضنتها اليمن، وذكرت في القرآن والكتب السماوية الأخرى، ولا تزال معالمها وآثارها شاهدة حتى اليوم في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بينها معبد أوام، التحفة المعمارية القديمة جنوب مدينة مأرب.