''يونسكو'' تعتمد ''آثار مملكة سبأ اليمنية'' على قائمة التراث العالمي وجميح يبارك لمأرب واليمن هذا الإنجاز 90 ثانية تفصل العالم عن النهاية.. عقارب ''ساعة يوم القيامة'' تحركت ! قرعة نصف نهائي ''دوري الأمم الأوروبية'' تسفر عن مواجهتين ناريتين.. اليكم موعد المباريات غضب شعبي في دولة عربية بسبب انهيار العملة كيف أثرت الغام الحوثي على العملية التعليمية في اليمن؟.. مشروع مسام ينشر جانبا من المأساة صحفي اسباني يكشف حقيقة وتفاصيل العرض المقدم من نادي ''النصر السعودي'' للنجم الكرواتي ''لوكا مودريتش'' روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة: ''أوقفوا دقات عقارب الساعات النووية'' بالأرقام.. ''أكبر عملية تسريح'' لمنتسبي الأمن قامت بها جماعة الحوثي واستبدالهم بموالين برلماني يمني يتهم ''جهات محلية وخارجية'' بالتورط في تهريب الأسلحة النوعية الى الحوثيين ويتحدث عن مسئولية سلطنة عمان بعد تصريحات بن ماضي.. مسئول سابق يتوقع ان تقوم الامارات بعملية عسكرية واسعة في حضرموت
اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، اليوم الاربعاء في دورتها الاستثنائية رقم 18 "آثار مملكة سبأ القديمة في مأرب" على قائمة التراث العالمي.
وذكرت "اليونسكو" عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنها "أدرجت معالم مملكة سب القديمة بمأرب في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر".
وقال مندوب اليمن في اليونسكو الدكتور محمد جميح ان هذا الانجاز هو ثمرة ثلاثة اعوام من العمل.
وعلق قائلا :''ألف مبروك لمأرب، لليمن، للعرب بهذا الإنجاز الثقافي الكبير الذي كان ثمرة 3 سنوات من العمل على الملف في الميدان والأروقة''.
وتعد مملكة سبأ التي تعود إلى القرن 11 قبل الميلاد أبرز الحضارات التي احتضنتها اليمن، وذكرت في القرآن والكتب السماوية الأخرى، ولا تزال معالمها وآثارها شاهدة حتى اليوم في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بينها معبد أوام، التحفة المعمارية القديمة جنوب مدينة مأرب.