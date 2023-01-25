90 ثانية تفصل العالم عن النهاية.. عقارب ''ساعة يوم القيامة'' تحركت ! قرعة نصف نهائي ''دوري الأمم الأوروبية'' تسفر عن مواجهتين ناريتين.. اليكم موعد المباريات غضب شعبي في دولة عربية بسبب انهيار العملة كيف أثرت الغام الحوثي على العملية التعليمية في اليمن؟.. مشروع مسام ينشر جانبا من المأساة صحفي اسباني يكشف حقيقة وتفاصيل العرض المقدم من نادي ''النصر السعودي'' للنجم الكرواتي ''لوكا مودريتش'' روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة: ''أوقفوا دقات عقارب الساعات النووية'' بالأرقام.. ''أكبر عملية تسريح'' لمنتسبي الأمن قامت بها جماعة الحوثي واستبدالهم بموالين برلماني يمني يتهم ''جهات محلية وخارجية'' بالتورط في تهريب الأسلحة النوعية الى الحوثيين ويتحدث عن مسئولية سلطنة عمان بعد تصريحات بن ماضي.. مسئول سابق يتوقع ان تقوم الامارات بعملية عسكرية واسعة في حضرموت حكم يفاجئ الجميع ويشهر ''بطاقة بيضاء'' في مباراة كرة قدم.. ما القصة؟
أسفرت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي سحبت اليوم الأربعاء، مواجهتين ناريتين ستقام في يونيو المقبل في هولندا، الأولى تجمع هولندا مع كرواتيا والثانية إسبانيا مع إيطاليا.
وتفتتح هولندا، مضيفة المباريات الحاسمة، الدور نصف النهائي في روترادم يوم 14 يونيو أمام كرواتيا، ثم تلعب في اليوم التالي إسبانيا مع إيطاليا في أنشخيده.
وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في 18 يونيو في أنشخيده والنهائي في اليوم نفسه في روتردام.
وكانت فرنسا حاملة اللقب أقصيت من دور المجموعات، بعد حلولها وراء كرواتيا والدنمارك بفوز يتيم في ست مباريات، لكنها عوضت ببلوغها نهائي مونديال "قطر 2022" عندما خسرت بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.
وانطلقت بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2018 لتحل بدلا من المباريات الودية التقليدية للمنتخبات الوطنية، وتوجت البرتغال بلقب النسخة الأولى.
ويحصد الفائز كأسا فخرية وتحجز ثلاثة منتخبات في النسخة الحالية بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد ختام التصفيات الاعتيادية.