كيف أثرت الغام الحوثي على العملية التعليمية في اليمن؟.. مشروع مسام ينشر جانبا من المأساة

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أكد مسؤولون في مشروع "مسام السعودي" المتخصص بإزالة الألغام في اليمن، إصابة 107 من الطلبة اليمنيين جراء انفجار الألغام المموهة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مدارس عدة في محافظة تعز.
وقالوا أن هذه الألغام تسببت بشلل تام بالنسبة للدوام في المدارس، حيث توقفت العملية التعلمية مؤخراً.
كما لفتوا إلى أن زراعة الألغام أثرت على الطلاب والعملية التعليمية بأكملها، حيث توقف العديد من المدارس عن أداء أعمالها، إضافة إلى نزوح الكادر التعليمي إلى محافظات أخرى.
وأكد المسؤولون أن ما يزيد على 107 طلاب وطالبات عانوا من إصابات متفرقة بسبب حوادث ملغومة مأساوية.
ولفتوا إلى أن الميليشيات الحوثية تعمدت زراعة ألغام مموهة في المدارس، ما تسبب في إصابات العديد منهم حتى وفاتهم في أحيان كثيرة.
يشار إلى أن مناشدات عاجلة كان تم إطلاقها إلى فرق "مسام" العاملة في تعز لإنقاذ الأرواح البريئة للطلاب والتربويين.
وكان يتم بناء اسوار بعد عزل المناطق الخطرة عن بقية المساحة التي يرتادها الطلاب للدراسة لضمان استمرار العملية التعليمية في كنف الأمان والسلامة، حتى إتمام عملية التطهير الكاملة لتلك المناطق.
إلى ذلك، وجّه مدنيون الشكر لمشروع "مسام" على جهوده الرائدة في تأمين المدارس في اليمن من غزو الألغام وإعادة الأمان لتلك المناطق.