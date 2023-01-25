روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة: ''أوقفوا دقات عقارب الساعات النووية''

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وسط تحذير روسي من أن العالم بات أمام تهديد باندلاع حرب عالمية ثالثة، دعا مجدداً نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية.
وأكّد المسؤول الروسي أن على قادة الغرب أن يدركوا أن سهمهم الأوكراني قد علاه الصدأ، وفق تعبيره.
كما دعا مدفيديف بايدن وشولتس للحكمة ووقف "عقارب الساعة النووية"، محذّراً من اقتراب العالم من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وذكرت نشرة علماء الذرة أن عقارب ساعة يوم القيامة، التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية، قد وصلت إلى رقم قياسي قريب من "منتصف الليل النووي"، قبل 90 ثانية من ذلك.
وقال مدفيديف، الإجابة عن سؤال ما العمل لإعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلا، فأجاب بأن على صانعي الساعات بايدن وشولتس أن يوقفا دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت للقيام بذلك.
وشدد أن عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني علاه الصدأ منذ فترة طويلة.
يشار إلى أن مدفيديف كان رأى أن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا، وأنها جاءت ردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأتباعها، وفق قوله.
كما حذر من أن العالم أصبح يقترب من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.