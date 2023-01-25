برلماني يمني: جهات محلية وخارجية متورطة في المشاركة بتهريب الأسلحة النوعية الى الحوثيين وعمان تتحمل مسئولية بعد تصريحات بن ماضي.. مسئول سابق يتوقع ان تقوم الامارات بعملية عسكرية واسعة في حضرموت حكم يفاجئ الجميع ويشهر ''بطاقة بيضاء'' في مباراة كرة قدم.. ما القصة؟ خلف أصوات المدافع..صحيفة مشهورة تكشف عن تفاصيل معركة أخرى تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا شعارات ليلية تصدح في طهران.. واحتجاجات ضد أحكام الإعدام العثور على وثائق سرية بمنزل نائب الرئيس الأميركي السابق عقوبات أميركية تستهدف أفرادا وكيانات لبنانية تدعم حزب الله تعرف إلى 10 أندية الأكثر تحقيقا للعائدات والأرباح في العالم لم تثنها العقوبات.. الصين وجهة نفط إيران الأهم وأميركا تتدخل 15 مليون دولار.. مكافأة أميركية مقابل معلومات عن الحرس الثوري
قال وزير النقل السابق أن الإمارات تحضير لما اسماها ''عملية غزو'' واسعة لوادي وصحراء حضرموت شرقي اليمن.
وقال صالح الجبواني -في تغريدة تعليقا على تصريحات محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي المعبرة عن موقف الانتقالي- إن"تصريحات محافظ حضرموت بالأمس وزيارة وزير الدفاع للمنطقة العسكرية الثانية وإحضار ما يسمى بقائد المقاومة البعوه إلى المكلا كل ذلك يشيء بتحضير الإمارات لعملية غزو واسعة لوادي حضرموت".
والأحد الماضي شن بن ماضي في تصريح متلفز، هجوما على قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تتمركز في وادي حضرموت، وينتمي أفرادها إلى كل مناطق اليمن وكما تعد آخر المكونات العسكرية التابعة للحكومة في الوادي.
وطالب بن ماضي برحيل هذه القوات باعتبارها قوات تنتمي لمحافظات شمالية، على أن تحل محلها قوات من أبناء حضرموت.