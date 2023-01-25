بعد تصريحات بن ماضي.. مسئول سابق يتوقع ان تقوم الامارات بعملية عسكرية واسعة في حضرموت

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير النقل السابق أن الإمارات تحضير لما اسماها ''عملية غزو'' واسعة لوادي وصحراء حضرموت شرقي اليمن.

وقال صالح الجبواني -في تغريدة تعليقا على تصريحات محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي المعبرة عن موقف الانتقالي- إن"تصريحات محافظ حضرموت بالأمس وزيارة وزير الدفاع للمنطقة العسكرية الثانية وإحضار ما يسمى بقائد المقاومة البعوه إلى المكلا كل ذلك يشيء بتحضير الإمارات لعملية غزو واسعة لوادي حضرموت".

والأحد الماضي شن بن ماضي في تصريح متلفز، هجوما على قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تتمركز في وادي حضرموت، وينتمي أفرادها إلى كل مناطق اليمن وكما تعد آخر المكونات العسكرية التابعة للحكومة في الوادي.

وطالب بن ماضي برحيل هذه القوات باعتبارها قوات تنتمي لمحافظات شمالية، على أن تحل محلها قوات من أبناء حضرموت.