العثور على وثائق سرية بمنزل نائب الرئيس الأميركي السابق عقوبات أميركية تستهدف أفرادا وكيانات لبنانية تدعم حزب الله تعرف إلى 10 أندية الأكثر تحقيقا للعائدات والأرباح في العالم لم تثنها العقوبات.. الصين وجهة نفط إيران الأهم وأميركا تتدخل 15 مليون دولار.. مكافأة أميركية مقابل معلومات عن الحرس الثوري افتتاح وحدتي الأورام والرعاية النفسية بهيئة مستشفى مأرب وكيل محافظة مأرب يفتتح وحدتين للرعاية النفسية ومعالجة الاورام السرطانية بالمحافظة وكيل محافظة مأرب يبحث تعزيز الشراكة مع سيفك الدولية لتعزيز حماية المدنيين الماجستير بامتياز في النقد من جامعة أقليم سبأ للباحث علي حسين عوضه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يناقش مع نائب السفير الألماني ملفات الحرب والسلام
قال غريغ جاكوب محامي مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق إنه تم اكتشاف وثائق سرية في منزل بنس بولاية إنديانا الأسبوع الماضي وإنه أحالها إلى مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي).
وأرسل جاكوب خطابا إلى الأرشيف الوطني في 18 يناير يخطر بوجود الوثائق، ثم في رسالة منفصلة في 22 يناير أخطر الأرشيف بأن ضباط (إف.بي.آي) حضروا إلى منزل بنس لأخذها.
ويضع هذا الكشف بنس برفقة الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن اللذين عُثر على وثائق سرية في منزليهما.
وقال جاكوب في الرسالة بتاريخ 18 يناير إلى الأرشيف الوطني إن بنس "بدافع الحذر الشديد" استعان بمستشار خارجي لمراجعة السجلات المخزنة في منزله بعد تقارير عن المواد التي عُثر عليها في منزل بايدن. الرئيس الأميركي.. قضية الوثائق السرية الرئيس الأميركي..
قضية الوثائق السرية
وكتب جاكوب في الرسالة "حدد المحامي عددا قليلا من المستندات التي من المحتمل أن تحتوي على معلومات حساسة أو سرية متناثرة في جميع السجلات".
وقال "نائب الرئيس بنس قام على الفور بتأمين هذه الوثائق في خزانة مغلقة بانتظار مزيد من التوجيه بشأن التعامل السليم من الأرشيف الوطني".
وأضافت الرسالة أن مستشار بنس لم يراجع محتويات الوثائق بمجرد أن ثبت أنها مصنفة على أنها سرية.
وفي الرسالة بتاريخ 22 يناير، قال جاكوب إن وزارة العدل "تجاوزت معايير الإجراءات (المتبعة) وطلبت الحيازة المباشرة" للوثائق في مقر إقامة بنس.
وقال جاكوب إنه بموافقة نائب الرئيس السابق، جاء ضباط (إف.بي.آي) إلى منزله في إنديانا مساء يوم 19 يناير كانون الثاني لجمع الوثائق من الخزانة