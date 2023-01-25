تعرف إلى 10 أندية الأكثر تحقيقا للعائدات والأرباح في العالم

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تحقق كرة القدم أرباحا مالية هائلة للأندية الأوروبية، إذ تبلغ إيراداتها مليارات الدولارات بشكل إجمالي من خلال مبيعات التذاكر والبث التلفزيوني والإعلانات التجارية ومجالات الاستثمار التجاري، إضافة إلى صفقات بيع وانتقال اللاعبين.

وكشفت شركة "ديلويت" عن ترتيب أفضل 20 ناديا لكرة القدم من الناحية المالية، بناءً على العائدات والأرباح السنوية، حسب إحصائية سنوية تصدرها منصة ديلويت للأندية الأعلى دخلاً في كرة القدم.

ويعدّ نادي مانشستر سيتي النادي الأعلى دخلاً في العالم، مع بلوغ إيراداته 731 مليون يورو (795 مليون دولار) من مصادر ربح مختلفة.

وانعكس نجاحه على الصعيد المالي على قوة الفريق خلال مشاركاته في مختلف المسابقات في السنوات الأخيرة، إذ يشرف عليه أحد أبرز المدربين، بيب غوارديولا، مع امتلاكه عددًا من اللاعبين المميزين.

ويأتي نادي ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني بـ 713.8 مليون يورو (776 مليون دولار)، بفارق 22.8 مليون يورو (24.8 مليون دولار) عن المتصدر.

ويعرف "الميرنغي" بأنه أحد أكبر الفرق حول العالم، حيث فرض سيطرته على الألقاب في السابق وحتى السنوات الأخيرة، وتحديدًا على لقب التشامبيونزليج.

واحتل فريق ليفربول الإنجليزي المركز الثالث بـ 701.7 مليون يورو (763 مليون دولار)، وجاء بعده مانشستر يونايتد بـ 688.6 مليون يورو (749 مليون دولار)، يليهما باريس سان جيرمان بـ 654.2 مليون يورو (711 مليون دولار).

وتذيل نادي نيوكاسل يونايتد ترتيب الأندية الـ20 بـ 212.3 مليون يورو (231 مليون دولار)، إلا أنه من المتوقع أن تزداد أرباحه بعد أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على أسهم النادي في أواخر عام 2021.

وفيما يلي ترتيب النوادي الـ10 الأعلى حول العالم من حيث العائدات والأرباح، وفقاً لشركة "ديلويت"