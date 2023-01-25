لم تثنها العقوبات.. الصين وجهة نفط إيران الأهم وأميركا تتدخل 15 مليون دولار.. مكافأة أميركية مقابل معلومات عن الحرس الثوري افتتاح وحدتي الأورام والرعاية النفسية بهيئة مستشفى مأرب وكيل محافظة مأرب يفتتح وحدتين للرعاية النفسية ومعالجة الاورام السرطانية بالمحافظة وكيل محافظة مأرب يبحث تعزيز الشراكة مع سيفك الدولية لتعزيز حماية المدنيين الماجستير بامتياز في النقد من جامعة أقليم سبأ للباحث علي حسين عوضه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يناقش مع نائب السفير الألماني ملفات الحرب والسلام مأرب: معرض للصور في الهواء الطلق يوثق لقرابة 400 انتهاك للمليشيات الحوثية تبرز جرائمهم بحق الأنسانية هل نشاهد مودريتش في الدوري السعودي؟ صحيفة محلية تفجر مفاجأة محافظ حضرموت يهاجم ''المنطقة العسكرية الأولى'' ويتحدث بعنصرية عن منتسبيها
أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني.
وقال البرنامج عبر حسابه على تويتر "كيف تقدر إيران على شراء كل هذه الأسلحة وشحنها إلى اليمن؟".
كما أضاف"هل كانت الشحنة من الحرس الثوري إلى الحوثيين؟". سفينة صيد.. وبنادق وكان الأسطول الخامس الأميركي أعلن في 10 يناير الجاري اعتراض سفينة صيد تقوم بتهريب أسلحة من إيران إلى اليمن.
كما أضاف في بيان أنه اعترض السفينة التي كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى الحوثيين.
تهرب سلاحاً هجومياً من إيران لليمن بينما قال المتحدث باسم الأسطول الخامس المتمركز بالشرق الأوسط والتابع للبحرية الأميركية، تيموثي هوكينز، إنهم عثروا على بنادق كلاشينكوف ملفوفة في قماش على متن السفينة.
ويمنع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2014، بعد انقلاب الميليشيا على الشرعية.
ولطالما نفت إيران تسليح الحوثيين رغم نقلها البنادق والقذائف الصاروخية والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية باستخدام الطرق البحرية