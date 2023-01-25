افتتاح وحدتي الأورام والرعاية النفسية بهيئة مستشفى مأرب

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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برعاية نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومعالي وزير الصحة العامة والسكان قاسم محمد بحيبح افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح صباح اليوم بهيئة مستشفى مأرب ، وحدة الأورام السرطانية بتمويل من المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ووحدة الرعاية النفسية بتمويل من منظمة الصحة العالمية ووحدة الاستقبال بتمويل ذاتي من موازنه الهيئة .

وفي الافتتاح أشاد الوكيل مفتاح بجهود وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ومنظمة الصحة العالمية في تجهيز وحدة الأورام ووحدة الرعاية النفسية التي يعتبر خطوة أولى لاستقبال الحالات المرضية من مختلف المديريات والمحافظات المجاورة .

وأكد على الحرص على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية , فيما أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية الدكتور محمد هندروس ، أن افتتاح وحدة معالجة الأورام ووحدة الرعاية النفسية تشمل تجهيز وترميم وتزويد الوحدتين بالأجهزة وتدريب الكادر الصحي، يهدف لتقديم الخدمات العلاجية .

من جهته أكد الدكتور وجدي المخلافي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية اهتمام وزارة الصحة بتقديم ما تحتاجه المحافظة لمعالجة مرضى السرطان والتخفيف من معاناة المصابين .. مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لإنشاء بنية تحتية علاجية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المحافظات .

حضر الافتتاح مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي ومنسق منظمة الصحة العالمية بمأرب الدكتور علي سارية .