وكيل محافظة مأرب يفتتح وحدتين للرعاية النفسية ومعالجة الاورام السرطانية بالمحافظة

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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افتتح وكيل محافظة مأرب مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ونائبا رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور وجدي المخلافي، ومحمد هندروس، اليوم، وحدة الرعاية النفسية، ووحدة معالجة الاورام السرطانية، كاول وحداتي علاج متخصصة على مستوى المحافظة بتمويل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوربي والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.

وخلال افتتاح وحدة الرعاية النفسية استمع الدكتور مفتاح الى شرح من الاخصائي النفسي الدكتور مهيوب المخلافي الى شرح عن حالات الامراض النفسية التي بدأت الوحدة للاشراف على علاجها والبالغة 4 الاف حالة، وتقنية العلاج ومراحله..

مشيرا الى ان الحرب والنزوح والاوضاع الاقتصادية وغيرها اثرت كثيرا على نفوس المواطنين وعرضتهم لازمات نفسية تستدعي العلاج.

كما اطلع الوكيل مفتاح على تجهيزات وحدة علاج الاورام السراطنية والتي تضم عشرة اسرة رقود، واستمع من الاخصائيين الى ما تقدمه الوحدة من برامج علاجية والتحديات التي تواجهه المرضى والمتمثلة في توافر العلاجات والفحوصات الخاصة والجرع الكيماوية، والتقى عددا من مرضى السرطان المستفيدين والذين عبروا عن ارتياحهم لافتتاح هذه الوحدة وتقديم هذه الخدمة العلاجية التي وفرت عليهم الكثير في السفر الى العاصمة صنعاء او الخارج وهي تكاليف لا يستطيعون تحملها.

حيث وجه مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور احمد العبادي بالتواصل مع الوزارة والمنظمات لتوفير العلاجات الممكنة وفي مقدمتها العلاج الكيماوي، بعد تحديد اصنافها من قبل الاخصائيين.