الماجستير بامتياز في النقد من جامعة أقليم سبأ للباحث علي حسين عوضه

الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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حصل الباحث / علي حسين عبدالله أحمد عوضه ، صباح اليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني ، على درجة الماجستير بإمتياز من جامعة أقليم سبأ ،في الأدب والنقد في رسالته الموسومة بعنوان: التوازي في شعر يحيى الحمادي.

(دراسة نقدية جمالية) وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: أ. د. محمد أحمد غالب العامري (جامعة أقليم سبأ) رئيسا ومشرفا أ. د. عبد الكريم حسين علي رعدان (جامعة حضرموت) ، مناقشا خارجياً د. عبد الله محمد عبد ربه الفروي (جامعة أقليم سبأ) مناقشا داخلياً وفي نهاية جلسة المناقشة العلنية التي استمرت ساعتين بقاعة 22 مايو بالجامعة أقرت اللجنة الموافقة على الرسالة ومنحت الباحث درجة الماجستير بامتياز.