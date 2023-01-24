هل نشاهد مودريتش في الدوري السعودي؟ صحيفة محلية تفجر مفاجأة محافظ حضرموت يهاجم ''المنطقة العسكرية الأولى'' ويتحدث بعنصرية عن منتسبيها مبابي يتألق مجددا ويسجل 5 أهداف في مباراة واحدة النصر السعودي يعلن وصول لاعب جديد محترف والتوقيع سيكون في الرياض من ''ميلاد فاطمة'' الى ''جمعة رجب''.. المليشيات الحوثية تدشن موسم نهب جديد رئيس الحكومة اليمنية مطلوب للمحكمة للرد على دعوى مستعجلة رفعت ضده.. ما القضية؟ تنبيهات هامة للمواطنين بخصوص تراجع اسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثي وتحذير من نهب للحوالات المالية هل تتحرك الحكومة اليمنية دوليا للتحقيق في تهريب السلاح الايراني الى الحوثي؟ دول اوروبية تعارض ادراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.. من هي؟ عقوبات أميركية بحق 10 مسؤولين إيرانيين بينهم 4 قادة من الحرس الثوري
هاجم محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي قوات ومنتسبي المنطقة العسكرية الأولى (مقرها مدينة سيئون).
وقال المحافظ في تصريحات متلفزة إن غالبية منتسبي المنطقة هم من أبناء محافظات محتلة من قبل الحوثيين(في اشارة للمحافظات الشمالية)، مطالباً بإحلال أبناء حضرموت فيها.
فيما أشاد بدرو لواء بارشيد التابع للانتقالي وقال إنه تابع للمنطقة العسكرية الثانية وينضوي تحت إدارة النخبة الحضرمية.
تأتي تصريحات بن ماضي في وقت يواصل فيه المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات التصعيد ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى ومطالبته بطردها من حضرموت.
غير بعيد ناقش وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، إجراءات تنفيذ توجيهات رئاسية بتجنيد ثلاثة آلاف من أبناء المحافظة، لتعزيز الأمن ومواجهة التحديات الأمنية.
وأكد بن ماضي خلال اتصال تلقاه من وزير الداخلية استعداده لتسهيل إجراءات التجنيد، وفق الإجراءات والمعايير المتبعة بالتنسيق المشترك مع الوزارة.
وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات حلف القبائل لتجنيد عشرة آلاف فرد، ردا على تصعيد الانتقالي ودفعه بقوات إلى حضرموت، في إطار مساعيه لإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من مديريات الوادي.