مبابي يتألق مجددا ويسجل 5 أهداف في مباراة واحدة

الثلاثاء 24 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكمل باريس سان جيرمان عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس فرنسا بفوزه أمس على مضيفه بايي دو كاسيل من الدرجة السادسة بسباعية دون رد بينها خماسية تاريخية لهدافه الدولي كيليان مبابي.

وسجل مبابي الخماسية في الدقائق 29، و34، و40، و56، و79، وأضاف البرازيلي نيمار (33) والإسباني كارلوس سولير (64) الهدفين الآخرين.

وهذه الخماسية هي الأولى لمبابي في مسيرته الكروية، لكنها أيضا الأولى في تاريخ سان جيرمان منذ تأسيسه، حسب ما أشار إليه النادي عبر حسابه على "تويتر".

ورفع مبابي رصيده مع النادي الباريسي إلى 196 هدفا، وأصبح على بعد أربعة أهداف لمعادلة رقم الهداف التاريخي للنادي الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وفي الدور المقبل، سيلاقي سان جيرمان غريمه مارسيليا الشهر المقبل.