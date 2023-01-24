رئيس الحكومة اليمنية مطلوب للمحكمة للرد على دعوى مستعجلة رفعت ضده.. ما القضية؟

الثلاثاء 24 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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وجهت المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن طلب حضور لرئيس الحكومة معين عبدالملك للرد على دعوى مستعجلة رفعت ضده بخصوص الجرعة السعرية الأخيرة.

وحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فإن المحكمة طلبت من معين عبدالملك الحضور إلى المحكمة للرد على دعوى رفعها الصحفي فتحي بن لزرق والمحامي نزار سرارو، تطالب بإلغاء الجرعة السعرية التي اقرتها الحكومة الشهر الجاري.

من جهته، أكد المحامي نزار سرارو أن المحكمة حددت تاريخ 6 فبراير القادم موعدا لإجراء الجلسة في القضيه المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء اليمني.

وأضاف أن المحكمة ستنظر في الطلب المستعجل والدعوى الخاصه بإلغاء قرار رفع قيمه الدولار الجمركي والمشتقات التغطيه والغاز وتعرفه استهلاك الماء والكهرباء إلى جلسه 6 فبراير 2023م.

ودعا سرارو، النقابات لإصدار بيانات كلا فيما يراه مناسبا لمساندة الدعوة ضد رئيس الحكومة.

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة في أسعار المشتقات النفطية والعاز بنسبة 30٪، ورفع الدولار الجمركي إلى 50٪، وهو الامر الذي لاقى غضبا شعبيا واسعا ومعارضة اعضاء في مجلس النواب وهيئة رئاسته ومسؤولين آخرين بالحكومة ذاتها.