تنبيهات هامة للمواطنين بخصوص تراجع اسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثي وتحذير من نهب للحوالات المالية

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شهدت مناطق سيطرة الحوثيين تراجعا مفاجئا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، في وقت فرضت محال الصرافة على المواطنين استلام حوالتهم المالية من العملة الاجنبية بالعملة المحلية ، حتى وان لم يرغبوا في صرفها.
في هذا السياق حذر صحفي اقتصادي المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، من بيع مدخراتهم من العملة الأجنبية، بعد خفض أسعار العملات الأجنبية.
وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح: "أستغرب من البعض حين ينشر بأن هناك تحسن في سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، مستدلا بتراجع قيمة الريال السعودي والدولار خلال اليوميين الماضيين، أمام الطبعة القديم من الريال يتحدثون بثقة مطلقة وكأن هناك قواعد حقيقية لاقتصاد السوق الحر وسوق مصرفية تتوفر فيها عملية الطلب والعرض!"
وأضاف أن "ما يحدث هو نهب منظم لتحويلات المغتربين ومدخرات المواطنين من العملة الصعبة، وصرفها بالريال اليمني، بسعر أقل من سعرها الحقيقي، كون أسعار السلع والمواد الغذائية في صعود مستمر، والقدرة الشرائية للسكان تتلاشى يوما بعد آخر، بفعل ارتفاع نسبة التضخم وتآكل القيمة الشرائية للعملة".
وخلال الأيام الأخيرة، انخفضت أسعار العملات الأجنبية، في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وهبطت قيمة الريال السعودي من 148 ريالًا إلى 140 ريالًا من العملة اليمنية .
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء اليوم الثلاثاء بتاريخ 24/01/2023 ،وفق ما رصده محرر مأرب برس:
شراء الدولار 540
بيع الدولار 550
شراء السعودي 144
بيع السعودي 145
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1224
بيع الدولار 1230
شراء السعودي 325
بيع السعودي 326