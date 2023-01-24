عقوبات أميركية بحق 10 مسؤولين إيرانيين بينهم 4 قادة من الحرس الثوري بين القبول والرفض.. عرض سخي من شركة ألمانية لإرسال دبابات لأوكرانيا مرفأ بيروت للواجهة.. القضاء البناني يفجر مفاجآت باستدعاء شخصيات رفيعة قتلت 300 طفل بعام.. تحذير من أدوية بمواد كيميائية سامة السعودية وتشاد توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي معلونات مهمة وقوية… .مواد غذائية تتحول إلى سموم بعد التجميد بعد تهديد أردوغان بشأن حادثة حرق القرآن .. أمريكا تعلق وتحذر من تهديد للناتو إيطاليا ودولة عربية توقعان اتفاقية لبناء خط أنابيب غاز جديد قد قلب موازين المواجهات…. الاتحاد الأوروبي يصادق على حزمة المساعدات العسكرية السابعة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد إيران
وقعت حكومتا السعودية وجمهورية تشاد في الرياض امس الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، وذلك في إطار سعي حكومتي البلدين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية.
وغطت المذكرة عددا من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها تطوير التعاون في مجالات التدريبات والتمارين العسكرية، والمساندة الإمدادية، والخدمات الطبية العسكرية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتوعية في مكافحة الإرهاب.
ومثل حكومة السعودية في توقيع مذكرة التفاهم، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، فيما مثل حكومة جمهورية تشاد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف