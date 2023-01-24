إيطاليا ودولة عربية توقعان اتفاقية لبناء خط أنابيب غاز جديد قد قلب موازين المواجهات…. الاتحاد الأوروبي يصادق على حزمة المساعدات العسكرية السابعة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد إيران إرتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع بعد عملية إحراقة في السويد …. تطاول جديد على القرآن الكريم في دولة أوروبية اللجنة الأمنية بمأرب تحث على رفع الجاهزية وتجتمع بتوجيهات من اللواء سلطان العرادة.. تفاصيل أعراض غير معروفة للسرطان يمكن كشفها عند تناول الطعام أوروبا يعلن بشكل مفاجئ موعد الحسم النهائي في الحرب الأوكرانية حزب الإصلاح بمارب يطالب بسرعة تسليح القوات المسلحة ويدعو المجلس الرئاسي الوفاء بوعوده شاهد.. رونالدو يتحدث العربية لتحميس زملائه في أول ظهور له بقميص نادي النصر
أفادت وكالة "رويترز"، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، صادقوا على تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون يورو.
وأفاد موقع RMF 24، يوم الخميس، بأن هنغاريا عارضت مصادقة الاتحاد الأوروبي على حزمة المساعدات العسكرية السابعة، لإمداد أوكرانيا بأسلحة بقيمة 500 مليون يورو، من صندوق السلام الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية المصادقة على الحزمة السابعة دون الحصول على موافقة بودابيست.
وصرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، بأن بودابست لن تضع عقبات أمام تمويل الاتحاد الأوروبي لإمداد أوكرانيا بالأسلحة، رغم أنه يرى أن هذه الإجراءات تؤجج الصراع في أوكرانيا، وتضر بالمصالح الأوروبية.
وأكد سييارتو، دعم هنغاريا للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، ورفضها جميع القرارات التي قد تتسبب في تصعيد الصراع.
ويستخدم الاتحاد الأوروبي ما يسمى بصندوق السلام لتمويل الإمدادات العسكرية لكييف، وفي العام 2022، قدم الصندوق مبلغ 3.2 مليار يورو، لإمداد أوكرانيا بالأسلحة.