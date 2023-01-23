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بعد عملية إحراقة في السويد …. تطاول جديد على القرآن الكريم في دولة أوروبية

الإثنين 23 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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في أعقاب عملية حرق القرآن الكريم في السويد، مزق زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا، إدوين واغنسفيلد، المصحف الشريف في مدينة دين هاج.

 ورأى العديد في هذا السياق، أن الوضع في العالم "يذكرنا أكثر فأكثر بأنه ليس نزاعا، بل حرب حضارات، حيث تكون حضارة أوروبا الغربية في حالة حرب ضد جميع الحضارات الأخرى".

ويوم السبت الماضي، نفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان، ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير

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