الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد إيران إرتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع بعد عملية إحراقة في السويد …. تطاول جديد على القرآن الكريم في دولة أوروبية اللجنة الأمنية بمأرب تحث على رفع الجاهزية وتجتمع بتوجيهات من اللواء سلطان العرادة.. تفاصيل أعراض غير معروفة للسرطان يمكن كشفها عند تناول الطعام أوروبا يعلن بشكل مفاجئ موعد الحسم النهائي في الحرب الأوكرانية حزب الإصلاح بمارب يطالب بسرعة تسليح القوات المسلحة ويدعو المجلس الرئاسي الوفاء بوعوده شاهد.. رونالدو يتحدث العربية لتحميس زملائه في أول ظهور له بقميص نادي النصر تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي اليوم والفارق بين عدن وصنعاء توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليمن
في أعقاب عملية حرق القرآن الكريم في السويد، مزق زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا، إدوين واغنسفيلد، المصحف الشريف في مدينة دين هاج.
ورأى العديد في هذا السياق، أن الوضع في العالم "يذكرنا أكثر فأكثر بأنه ليس نزاعا، بل حرب حضارات، حيث تكون حضارة أوروبا الغربية في حالة حرب ضد جميع الحضارات الأخرى".
ويوم السبت الماضي، نفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان، ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير