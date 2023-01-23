اللجنة الأمنية بمأرب تحث على رفع الجاهزية وتجتمع بتوجيهات من اللواء سلطان العرادة.. تفاصيل

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عقدت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب اليوم الإثنين، اجتماعا، برئاسة نائب رئيس اللجنة، قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن منصور ثوابة، ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
وناقش الاجتماع الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان بن علي العرادة، جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالمستجدات الأمنية والعسكرية.
وأشاد الاجتماع بجهود أجهزة الأمن بمختلف وحداتها في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة، وكذلك تفاني أبطال الجيش والأمن في أداء واجباتهم خلال الفترة الماضية لتعزيز حالة الأمن والسكينة والاستقرار داخل المحافظة، وحثهم على بذل مزيد من الجهود ورفع الجاهزية الأمنية في مواجهة التحديات والمخاطر، وإفشال كل المحاولات الرامية إلى إرباك الوضع الأمني بالمحافظة.
وأكدت اللجنة أن أبطال القوات المسلحة والأمن، في أتم الجاهزية والاستعداد للردع والحسم إزاء أي اعتداء لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.
وشددت على ضرورة الاستمرار في تطوير الجهود الأمنية لتعزيز الأداء الأمني ورفع الجاهزية واليقظة، لتحقيق أعلى مستويات التكامل، والاستجابة المشتركة، مع المنطقة العسكرية ووزارة الدفاع.