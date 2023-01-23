شاهد.. رونالدو يتحدث العربية لتحميس زملائه في أول ظهور له بقميص نادي النصر تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي اليوم والفارق بين عدن وصنعاء توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليمن مسئول في صنعاء يحمل الحوثيين مسئولية ارتفاع أسعار السلع التحالف يفند مزاعم الحوثيين حول قصف استهدف مدنيين في صعدة قرارات سعردية جديدة في تكليف 34 امرأة في مناصب قيادية بإدارات شؤون الحرمين اليمن تشارك في معرض "دبرابرهان" للاستثمار الدولار يقترب من أدنى مستوى له منذ 9 أشهر أمام اليورو ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 10 قرون إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين
لفت كريستيانو رونالدو الأنظار، أمس الأحد، في أول ظهور رسمي له في الدوري السعودي رفقة فريقه الجديد النصر، وذلك بتوجيهه كلمة باللغة العربية لزملائه لتحميسهم قبل مواجهتهم ضد الاتفاق.
وشارك النجم البرتغالي أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز النصر بهدف أحرزه البرازيلي تاليسكا، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري السعودي لكرة القدم.
وظهر رونالدو قبل انطلاق المباراة في النفق المؤدي إلى الملعب وهو يحمس زملائه حيث صرخ بالعربية قائلا "يلا".
وكان رونالدو انتقل إلى الدوري السعودي، بعد أن وقع للنصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، اعتبارا من الميركاتو الشتوي الحالي.