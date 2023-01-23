آخر الاخبار

شاهد.. رونالدو يتحدث العربية لتحميس زملائه في أول ظهور له بقميص نادي النصر تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي اليوم والفارق بين عدن وصنعاء توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليمن مسئول في صنعاء يحمل الحوثيين مسئولية ارتفاع أسعار السلع التحالف يفند مزاعم الحوثيين حول قصف استهدف مدنيين في صعدة قرارات سعردية جديدة في تكليف 34 امرأة في مناصب قيادية بإدارات شؤون الحرمين اليمن تشارك في معرض "دبرابرهان" للاستثمار الدولار يقترب من أدنى مستوى له منذ 9 أشهر أمام اليورو ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 10 قرون إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين

تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي اليوم والفارق بين عدن وصنعاء

الإثنين 23 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 631

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين...

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار              550

بيع الدولار                 560

شراء السعودي            146

بيع السعودي            147

أسعار الصرف في عدن

اليوم الاثنين

شراء الدولار               1224

بيع الدولار                  1230

شراء السعودي             325

بيع السعودي                326

إقراء أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليمن
مسئول في صنعاء يحمل الحوثيين مسئولية ارتفاع أسعار السلع
التحالف يفند مزاعم الحوثيين حول قصف استهدف مدنيين في صعدة
اليمن تشارك في معرض "دبرابرهان" للاستثمار
إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين
وكيل محافظة مأرب يفتتح مشروع مياه لإمداد 4 مخيمات للنازحين في المحافظة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس