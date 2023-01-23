شاهد.. رونالدو يتحدث العربية لتحميس زملائه في أول ظهور له بقميص نادي النصر تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي اليوم والفارق بين عدن وصنعاء توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليمن مسئول في صنعاء يحمل الحوثيين مسئولية ارتفاع أسعار السلع التحالف يفند مزاعم الحوثيين حول قصف استهدف مدنيين في صعدة قرارات سعردية جديدة في تكليف 34 امرأة في مناصب قيادية بإدارات شؤون الحرمين اليمن تشارك في معرض "دبرابرهان" للاستثمار الدولار يقترب من أدنى مستوى له منذ 9 أشهر أمام اليورو ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 10 قرون إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين...
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 550
بيع الدولار 560
شراء السعودي 146
بيع السعودي 147
أسعار الصرف في عدن
اليوم الاثنين
شراء الدولار 1224
بيع الدولار 1230
شراء السعودي 325
بيع السعودي 326