توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليمن مسئول في صنعاء يحمل الحوثيين مسئولية ارتفاع أسعار السلع التحالف يفند مزاعم الحوثيين حول قصف استهدف مدنيين في صعدة قرارات سعردية جديدة في تكليف 34 امرأة في مناصب قيادية بإدارات شؤون الحرمين اليمن تشارك في معرض "دبرابرهان" للاستثمار الدولار يقترب من أدنى مستوى له منذ 9 أشهر أمام اليورو ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 10 قرون إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين مشروع للدفاع الجوي بسوريا يستنزف خزينة طهران.. ينفذه فيلق القدس وكيل محافظة مأرب يفتتح مشروع مياه لإمداد 4 مخيمات للنازحين في المحافظة
وقعت الحكومة اليمنية ونظيرتها المصرية، امس الأحد، مذكرة تفاهم في مجال التطوير المهني وتنمية القدرات، وتطوير العلاقات الودية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليمنية، وهيئة الدواء المصرية وقعا في القاهرة، على مذكرة تفاهم في مجال التطوير المهني وتنمية القدرات.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم، بحضور وزير الصحة في الحكومة اليمنية، قاسم بحيبح، ووزير الدولة رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام.