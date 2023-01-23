توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليمن

الإثنين 23 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وقعت الحكومة اليمنية ونظيرتها المصرية، امس الأحد، مذكرة تفاهم في مجال التطوير المهني وتنمية القدرات، وتطوير العلاقات الودية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليمنية، وهيئة الدواء المصرية وقعا في القاهرة، على مذكرة تفاهم في مجال التطوير المهني وتنمية القدرات.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم، بحضور وزير الصحة في الحكومة اليمنية، قاسم بحيبح، ووزير الدولة رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام.