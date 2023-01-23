مسئول في صنعاء يحمل الحوثيين مسئولية ارتفاع أسعار السلع

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حمّل عضو الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء، الشيخ قيس الكميم، مليشيا الحوثي سبب ارتفاع أسعار السلع، مؤكدا أن الجمارك التي يدفعونها للمليشيا أثقلت كاهل المواطنين.
جاء ذلك في مقابلة متلفزة مع قناة فضائية موالية للحوثيين بصنعاء.
وقال الكميم، إن سلطات الحوثي فرضت على التجار مبالغ مالية تحت مسمى جمارك قيمتها خمسة أضعاف ما يطلب منهم في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا ان هذا ما يخفى على الجميع ولا يعرفه أحد، حسب وصفه.
وأكد عضو الغرفة التجارية قيس الكميم، أن الشرعية لم تغير الرسوم المفروضة، منذ بدء الحرب مقابل قيام مليشيا الحوثي برفعها بخمسة أضعاف.
وأضاف، إذا كنا ندفع مبلغ مليون ريال للجمارك في عدن، فإننا ندفع من أربعة إلى خمسة مليون ريال، في صنعاء.
وأشار إلى رفض الغرفة التجارية بعدن وكذا وزير المالية في الحكومة الشرعية، قرار الحكومة رفع السعر الجمركي للدولار إلى 750 ريال.