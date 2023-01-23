التحالف يفند مزاعم الحوثيين حول قصف استهدف مدنيين في صعدة

الإثنين 23 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الأحد، "مزاعم" ميليشيا الحوثي بوجود قصف للقوات السعودية على محافظة صعدة الحدودية مع المملكة، متهماً الميليشيا بتنفيذ تصفيات بينية لعصابات جرائم منظمة تديرها قيادات حوثية.

وفي تصريح نادر، منذ إعلان الهدنة في اليمن مطلع إبريل الماضي، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" نفى المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي "مزاعم المليشيا الحوثية" بوجود قصف حدودي على مديريتي "منبه" و "شدا" ووجود وضحايا مدنيين واعتبرها "عارية عن الصحة".

وقال "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية بتاريخ (02 اكتوبر 2022م)".

وأضاف أن قيادة التحالف "تمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات الميليشيا الحوثية على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضبطة أو التي لا تستطيع السيطرة عليها".

وأشار إلى أن "ما يتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها وتمثل نقاط ساخنة لخلافات وتصفيات عمليات جماعات الجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي يتم إدارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها".

وكانت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي، نشرت على مدى الأيام القليلة الماضية، أنباء عن مقتل وإصابة مدنيين في مديرتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة، جراء ما قالت إنه استهداف حرس الحدود السعودي للمناطق المأهولة بالسكان في تلك المناطق الحدودية.