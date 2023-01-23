الإثنين 23 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - خاص

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بدعوة من وزارة الخارجية الإثيوبية شاركت سفارة بلادنا في اثيوبيا في معرض دبرا برهان للإستثمار والتجارة والتمويل. الذي نظمته محافظة دبرا برهان ومكتب اقليم امهرا من 14-15 يناير الجاري

حضر المعرض عن سفارة بلادنا المستشار محمد قناف القحيط الملحق التحاري بالسفارة على رأس مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين في اثيوبيا.

وتم افتتاح المعرض من قبل دمكا مكونن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأثيوبي، في ساحة العرض المقامة في مدينة دبرابرهان بحضور عدد من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية والاتحاد الأفريقي ، ومحافظ دبرابرهان وعدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات المحلية والاجنبية وممثلون عن قطاعات الأعمال المختلفة.

وكرس المعرض لتقديم صورة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في اقليم امهرا وواقع الإستثمار والتنمية والإستثمار الأجنبي المباشر في الإقليم ويسلط المعرض كذلك الضوء على الشروط الجاذبة للإستثمار في مختلف المجالات وفي هذا الإتجاه نظمت إدارة المعرض للمشاركين زيارة للمدينة الصناعية الثالثة، في دبرا برهان وهي من المناطق الحيوية الهامة في المنطقة .

وعلى هامش فعاليات المعرض التقى المستشار التجاري محمد قناف السيد دمكا مكونن رئيس اقليم امهرا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وقد أشاد المستشار قناف بالمعرض ومستوى التنظيم وعبر عن اهتمام بلادنا اليمن حكومة وشعبا باثيوبيا البلد الثاني لليمنيي.

واشار الى تنامي الإستثمارات اليمنية فيه، مؤكدا أهمية هذا المعرض في اعطاء صورة اوضح لواقع الإستثمار وآفاقه المستقبلية الواعدة وبناء شراكات وصلات اقتصادية اكبر.

وفي كلمته عبر السيد مكونن عن ترحيبه وسعادته البالغة بالحضور اليمني ونوه الى ما تمثله اليمن بالنسبة لإثيوبيا ومتانة الروابط بين الشعبين الشقيقين وتكمن اهمية المعرض في تدشينه بعد ابرام اتفاقية السلام الأخيرة بين الحكومة وحركة تحرير. التجراي وهو ما يعزز اجواء الإستقرار ويساعد على انعاش قطاع المال والأعمال في اثيوبيا بصفة عامة واقليم امهرا على نحو خاص والتى تشكل فيه دبرا برهان بوابة الإستثمار المركزية وقلعتها الصناعية الأهم.

وتألف المعرض من شقين ؛ استثماري وتجاري ، واشتمل على عروض التمويل والتأمين ، ومعارض رواد الأعمال الشباب ، والشركات الناشئة ، ومعرض إمكانات الاستثمار . ويعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي ، ومثل حدثًا مهمًا و منصة للترويج .

ويهدف الى تطوير مناطق بيع جديدة وعقد شراكات عالمية والتنسيق مع الشركات الدولية من اجل التعاون والتمويل المشترك .

ووفقا للجهات المنظمة فإن مدينة دبرابرهان صارت نجمًا صاعدًا في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والتجارة والسياحة منذ العقد الماضي، نظرًا لقربها المكاني من العاصمة أديس أبابا، وتوافر الموارد ، والمجتمع المسالم والقيادة الكفؤة ، حيث تستقبل المدينة عشرات المشاريع الاستثمارية يوميا .