ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 10 قرون إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين مشروع للدفاع الجوي بسوريا يستنزف خزينة طهران.. ينفذه فيلق القدس وكيل محافظة مأرب يفتتح مشروع مياه لإمداد 4 مخيمات للنازحين في المحافظة شرطة الدوريات في مأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة في المهارات القتالية رجال القبائل يطردون حملة عسكرية لمليشيات الحوثي على مديرية المصلوب في الجوف وندلاع معارك عنيفة عاجل مقرب من الديوان الملكي السعودي ينفي اشاعات الحوثيين بخصوص الرواتب والباحثات بين الرياض وصنعاء مركز للدراسات الأمنية ينشر تحليلا عن اليمن وتوقعات ما سيحدث فيها خلال 2023 حسن نصر الله يطلب ''دعما ماليا'' من السعودية ودول الخليج بيان- الجمهورية اليمنية تستنكر بشدة قيام احد المتطرفين باحراق نسخة من القرآن الكريم
أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في منفذ شحن الحدودي.
وأكدت مصادر أمنية قولها، إن الشحنة كانت تضم 25 صندوقاً مموهاً تحتوي على قطع طائرات بدون طيار.
وأوضحت المصادر أنه تم تفتيش الصناديق، وعُثر بداخلها على نحو 100 محرك خاص بالطائرات بدون طيار وكانت متجهة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
وذكرت المصادر أن الشاحنة استخدمت وثائق تشير إلى أنها قطع غيار تابعة لشبكة اتصالات بينما "كانت الصناديق تحمل شعار هواوي، وذلك للتمويه على الشحنة التي تتبع مكتب تخليص يعرف بـ"الامتياز" ومستورداً محلياً يعمل لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية".
وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية في ذات المنفذ شحنات سابقة في طريقها للحوثيين، آخرها العام الماضي وضمت 52 صاروخا مضادا للدروع