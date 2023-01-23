وكيل محافظة مأرب يفتتح مشروع مياه لإمداد 4 مخيمات للنازحين في المحافظة

الإثنين 23 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 221

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي حسين جلال، مشروع إمداد المياه النقية للنازحين في أربعة مخيمات شمال مدينة مأرب بكلفة 600 ألف دولار، بتنفيذ من منظمة الهجرة الدولية وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويتكون المشروع الذي يستفيد منه 28 ألف نازح ونازحة في مخيمات السويداء، البطحاء، سائلة الميل، وحوش الجامعة، من وحدة ضخ للمياه من البئر، وحزان خرساني سعة 300 متر3، وخط ضخ رئيس من البئر إلى الخزان بطول 6 كم وبقطر 7 هنش، إلى جانب تنفيذ شبكة إسالة للمياه من الخزان إلى المخيمات وتفريعه إلى عدة نقاط توزيع في كل مخيم.