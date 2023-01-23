شرطة الدوريات في مأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة في المهارات القتالية

الإثنين 23 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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احتفلت قيادة قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة مأرب اليوم بتخرج دفعة جديدة من منتسبيها من المشاركين في الدورة التخصصية مهارات قتالية.

وقدم الخريجون خلال حفل أقيم بالمناسبة عرضا عسكريا رمزيا ومناورة حية استعرضوا فيه عددا من المهارات الأمنية والقدرات القتالية التي اكتسبوها في هذه الدورة.

وفي كلمته أمام الخريجين أكد أركان حرب شرطة الدوريات وأمن الطرق بمأرب العقيد الركن خالد الحكيمي حرص قيادة شرطة الدوريات على إقامة مثل هذه الدورات التخصصية في إطار مساعيها لتحديث بنائها المؤسسي ورفع كفاءة منتسبيها وتطوير قدراتهم بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن الخريجين تعرفوا خلال هذه الدورة على أحدث المهارات الأمنية التخصصية والقدرات القتالية النوعية التي تمكنهم من القيام بواجباتهم الوطنية والدستورية وتأدية كافة المهام الأمنية والقتالية الموكلة إليهم على أكمل وجه.