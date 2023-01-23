ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 10 قرون إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين مشروع للدفاع الجوي بسوريا يستنزف خزينة طهران.. ينفذه فيلق القدس وكيل محافظة مأرب يفتتح مشروع مياه لإمداد 4 مخيمات للنازحين في المحافظة شرطة الدوريات في مأرب تحتفل بتخرج دفعة جديدة في المهارات القتالية رجال القبائل يطردون حملة عسكرية لمليشيات الحوثي على مديرية المصلوب في الجوف وندلاع معارك عنيفة عاجل مقرب من الديوان الملكي السعودي ينفي اشاعات الحوثيين بخصوص الرواتب والباحثات بين الرياض وصنعاء مركز للدراسات الأمنية ينشر تحليلا عن اليمن وتوقعات ما سيحدث فيها خلال 2023 حسن نصر الله يطلب ''دعما ماليا'' من السعودية ودول الخليج بيان- الجمهورية اليمنية تستنكر بشدة قيام احد المتطرفين باحراق نسخة من القرآن الكريم
احتفلت قيادة قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة مأرب اليوم بتخرج دفعة جديدة من منتسبيها من المشاركين في الدورة التخصصية مهارات قتالية.
وقدم الخريجون خلال حفل أقيم بالمناسبة عرضا عسكريا رمزيا ومناورة حية استعرضوا فيه عددا من المهارات الأمنية والقدرات القتالية التي اكتسبوها في هذه الدورة.
وفي كلمته أمام الخريجين أكد أركان حرب شرطة الدوريات وأمن الطرق بمأرب العقيد الركن خالد الحكيمي حرص قيادة شرطة الدوريات على إقامة مثل هذه الدورات التخصصية في إطار مساعيها لتحديث بنائها المؤسسي ورفع كفاءة منتسبيها وتطوير قدراتهم بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن الخريجين تعرفوا خلال هذه الدورة على أحدث المهارات الأمنية التخصصية والقدرات القتالية النوعية التي تمكنهم من القيام بواجباتهم الوطنية والدستورية وتأدية كافة المهام الأمنية والقتالية الموكلة إليهم على أكمل وجه.