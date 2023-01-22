عاجل مقرب من الديوان الملكي السعودي ينفي اشاعات الحوثيين بخصوص الرواتب والباحثات بين الرياض وصنعاء

الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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نفي المقرب من الديوان الملكي السعودي الصحفي عبدالله ال هتيلة الاشاعات الحوثية التي روجت لها خلال الأيام الماضية بخصوص الرواتب والمباحثات الاحادية بين الحوثيين والسعودية.

التسريبات الحوثية التي قامت المليشيات الحوثية بنشرها خلال الأيام الماضية عبر وسائل اعلام حزب الله اللبناني وتحديدا عبر صحيفة الاخبار اللبنانية سيئة الصيت لقت رواجا وارتياحا في صفوف المليشيات الحوثية.

حيث قال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية ط عبدالله آل هتيلة عبر تغريدة له عبر تويتر رصدها محرر مارب برس بقوله" لاحظت وأنا أتابع من يتحدثون عن الأزمة ‎اليمنية الانحراف خلف الشائعات والتكهنات، ومن ثم بناء الآراء عليها.

وأضاف بين هتيلة مؤكدا" ‎السعودية كدولة لا يمكن أن تعقد إتفاقيات مع ‎مليشيا وبالتالي من في قلوبهم مرض يعتقدون بان ‎السعودية تتخلى عن اليمن لـ ‎ايران، أو تتركه للحرب أو الاقتتال أو الفقر, مختتما حديثة بقوله هذا مستحيل.

وبث الاعلام الحوثي خلال الأيام الماضية ضجيجا عن تنازلات سعودية قدمتها الرياض للحوثيين وزعموا وصول السفير السعودي الى العاصمة صنعاء, إضافة الى عشرات الاشاعات التي تتحدث عن خضوع الرياض وموافقتها على تقديم رواتب الحوثيين بالريال السعودي ونقل أموال

الرواتب بالطائرات الى مطار صنعاء وغيرها من الاخبار التي تخدر حاضنة الحوثيين وترفع الامنيات والوهم في صفوفهم.