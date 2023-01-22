حسن نصر الله يطلب ''دعما ماليا'' من السعودية ودول الخليج

الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أظهر مقطع فيديو زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، يطلب دعما ماليا من دول الخليج.

وقال نصر الله في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع: "هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار".

من جهتها، وصفت القاهرة تصريحات حسن نصر الله، بأنها "عبثية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم خارجية البلاد، تعليقاً مقتضباً تضمن وصفه تصريحات نصر الله بأنها "عبثية، وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة".

وكان نصر الله يتحدث خلال احتفال بذكرى افتتاح مركز بحثي، مساء (الخميس) وفق ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، عندما خاطب الحاضرين داعياً إياهم إلى مراقبة الأوضاع في مصر، ومعتبراً أن إبرام مصر (معاهدة سلام) مع إسرائيل والتزامها بها، لم يَحُلْ دون لجوئها إلى الاقتراض من (صندوق النقد الدولي).