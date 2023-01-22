مركز للدراسات الأمنية ينشر تحليلا عن اليمن وتوقعات ما سيحدث فيها خلال 2023 حسن نصر الله يطلب ''دعما ماليا'' من السعودية ودول الخليج بيان- الجمهورية اليمنية تستنكر بشدة قيام احد المتطرفين باحراق نسخة من القرآن الكريم لا تجيد القراءة والكتابة وحفظت القرآن عن ظهر قلب.. قصة امرأة يمنية في تعز قيادي حوثي يهب ابنه ''قرباناً'' لعبد الملك الحوثي القمر يقترب من الأرض بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ 993 عاما قاتل غير متوقع وراء عشرات آلاف الوفيات المبكرة في الولايات المتحدة تفاصيل مثيرة عن ملياردير صيني يخسر 93 بالمئة من ثروته.. باع منازله وطائراته الخاصة إدانات عربية لحرق المصحف في ستوكهولم تقرير حقوقي صادم يكشف أوضاع النساء الإيرانيات في سجن إيفين
أظهر مقطع فيديو زعيم ميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، يطلب دعما ماليا من دول الخليج.
وقال نصر الله في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع: "هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ شو بينقص دول الخليج أنه تيجي 100 مليار 200 مليار 300 مليار".
من جهتها، وصفت القاهرة تصريحات حسن نصر الله، بأنها "عبثية".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم خارجية البلاد، تعليقاً مقتضباً تضمن وصفه تصريحات نصر الله بأنها "عبثية، وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة".
وكان نصر الله يتحدث خلال احتفال بذكرى افتتاح مركز بحثي، مساء (الخميس) وفق ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، عندما خاطب الحاضرين داعياً إياهم إلى مراقبة الأوضاع في مصر، ومعتبراً أن إبرام مصر (معاهدة سلام) مع إسرائيل والتزامها بها، لم يَحُلْ دون لجوئها إلى الاقتراض من (صندوق النقد الدولي).