بيان- الجمهورية اليمنية تستنكر بشدة قيام احد المتطرفين باحراق نسخة من القرآن الكريم

الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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استنكرت الجمهورية اليمنية قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن في العاصمة السويدية في إساءة متعمدة واستفزاز واضح لمشاعر المسلمين.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان رسمي عن رفضها الشديد للمساس بالثوابت الدينية للجميع، ونبذ أي شكل من أشكال "خطاب الكراهية".. محذرة من تداعيات هذه الواقعة التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات، وتسئ إلى قيم الحرية ومعانيها الإنسانية، وحرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان.

واكدت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، وتعزيز ثقافة السلام والقبول بالآخر.. مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية في تحمل المسئولية الجماعية من أجل زيادة الوعي بإعلاء القيم المشتركة، ومنع الإساءة إلى الأديان والمقدسات، وبذل مزيد من الجهود لوقف الاعمال الاستفزازية التي من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامتها.

كما جددت وزارة الخارجية دعوتها إلى نبذ خطاب التطرف، وضرورة نشر قيم الإخاء الإنساني، وتعزيز قيم السلام في العالم واحترام حقوق الانسان.