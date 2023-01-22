لا تجيد القراءة والكتابة وحفظت القرآن عن ظهر قلب.. قصة امرأة يمنية في تعز قيادي حوثي يهب ابنه ''قرباناً'' لعبد الملك الحوثي القمر يقترب من الأرض بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ 993 عاما قاتل غير متوقع وراء عشرات آلاف الوفيات المبكرة في الولايات المتحدة تفاصيل مثيرة عن ملياردير صيني يخسر 93 بالمئة من ثروته.. باع منازله وطائراته الخاصة إدانات عربية لحرق المصحف في ستوكهولم تقرير حقوقي صادم يكشف أوضاع النساء الإيرانيات في سجن إيفين ما علاقة الاكتئاب بالجينات؟ اكتشاف قد يساعد في علاج الاضطرابات العاطفية وزارة العدل الأمريكية تكشف عن 6 وثائق جديدة مصنفة سرية في منزل الرئيس جو بايدن بولاية ديلاوير 3 وزراء خارجية دول عربية كبرى يغيبون عن اجتماع الجامعة العربية في ليبيا
استطاعت امرأة "عمرها 65 عاما" لا تجيد القراءة والكتابة في مدينة تعز من حفظ القران الكريم كاملا.
وقال مدير قسم صينة في مدينة تعز الرائد "عاصم قاسم أحمد عقلان"في منشور على صفحته بالفيس بوك محتفلا بأمه، "رغم أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب إلا أنها تحدت هذه الصعوبات واستطاعت حفظ القرآن عن طريق السماع".
وهنأ والدته بمناسبة إتمامها حفظ كتاب الله عز وجل.
وعبر عن سعادته بالقول، "واكتمل نورك يا غاليتي وسيدتي ويا مصدر أماني وسعادتي حفظك الله أمي ورفع قدرك".
وآثارت القصة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي في مدينة تعز.