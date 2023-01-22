لا تجيد القراءة والكتابة وحفظت القرآن عن ظهر قلب.. قصة امرأة يمنية في تعز

الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استطاعت امرأة "عمرها 65 عاما" لا تجيد القراءة والكتابة في مدينة تعز من حفظ القران الكريم كاملا.

وقال مدير قسم صينة في مدينة تعز الرائد "عاصم قاسم أحمد عقلان"في منشور على صفحته بالفيس بوك محتفلا بأمه، "رغم أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب إلا أنها تحدت هذه الصعوبات واستطاعت حفظ القرآن عن طريق السماع".

وهنأ والدته بمناسبة إتمامها حفظ كتاب الله عز وجل.

وعبر عن سعادته بالقول، "واكتمل نورك يا غاليتي وسيدتي ويا مصدر أماني وسعادتي حفظك الله أمي ورفع قدرك".

وآثارت القصة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي في مدينة تعز.