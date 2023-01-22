قيادي حوثي يهب ابنه ''قرباناً'' لعبد الملك الحوثي

الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 553

وهب قيادي حوثي ابنه لعبد الملك الحوثي زعيم المليشيا الحوثية مثيرا لغضب العديد من الناشطين اليمنيين وخاصة أبناء محافظة ريمة.

وقال القيادي الحوثي عبد السلام جحاف والمعين من الحوثيين عضوا بمجلس الشورى بعد تحويل المليشيا الحوثية للمقاعد فيه للاستقطاب - قال في تغريدة على حسابه في توتير "‏حبا فيه وولاءً له ورغبة في نيل رضى الله عني أهب ولدي الغالي على نفسي مجدالدين عبدالسلام جحاف لسيدي ومولاي السيد المجاهد الحجة العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وأضاف جحاف في تغريدته المثيرة بالقول " روحي له الفداء وأتمنى أن يقبل سيدي ومولاي هبتي وأن لا يردها... وليمت المرتزقة حسرة وندامة فابني من اليوم لسيدي ومولاي ".

ولاقت تغريدة جحاف غضب العديد من الناشطين وخاصة الذين ينتمون إلى محافظة ريمة بعد اتهامه بحب الاستعباد وارجعه أغلبهم إلى مرض نفسي وسط هجوم عنيف على جحاف .

هذا واعلن جحاف في تغريدات سابقة عن افتخاره بأصولهم الإيرانية وشن هجوما على الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات .