لا تجيد القراءة والكتابة وحفظت القرآن عن ظهر قلب.. قصة امرأة يمنية في تعز قيادي حوثي يهب ابنه ''قرباناً'' لعبد الملك الحوثي القمر يقترب من الأرض بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ 993 عاما قاتل غير متوقع وراء عشرات آلاف الوفيات المبكرة في الولايات المتحدة تفاصيل مثيرة عن ملياردير صيني يخسر 93 بالمئة من ثروته.. باع منازله وطائراته الخاصة إدانات عربية لحرق المصحف في ستوكهولم تقرير حقوقي صادم يكشف أوضاع النساء الإيرانيات في سجن إيفين ما علاقة الاكتئاب بالجينات؟ اكتشاف قد يساعد في علاج الاضطرابات العاطفية وزارة العدل الأمريكية تكشف عن 6 وثائق جديدة مصنفة سرية في منزل الرئيس جو بايدن بولاية ديلاوير 3 وزراء خارجية دول عربية كبرى يغيبون عن اجتماع الجامعة العربية في ليبيا
وهب قيادي حوثي ابنه لعبد الملك الحوثي زعيم المليشيا الحوثية مثيرا لغضب العديد من الناشطين اليمنيين وخاصة أبناء محافظة ريمة.
وقال القيادي الحوثي عبد السلام جحاف والمعين من الحوثيين عضوا بمجلس الشورى بعد تحويل المليشيا الحوثية للمقاعد فيه للاستقطاب - قال في تغريدة على حسابه في توتير "حبا فيه وولاءً له ورغبة في نيل رضى الله عني أهب ولدي الغالي على نفسي مجدالدين عبدالسلام جحاف لسيدي ومولاي السيد المجاهد الحجة العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأضاف جحاف في تغريدته المثيرة بالقول " روحي له الفداء وأتمنى أن يقبل سيدي ومولاي هبتي وأن لا يردها... وليمت المرتزقة حسرة وندامة فابني من اليوم لسيدي ومولاي ".
ولاقت تغريدة جحاف غضب العديد من الناشطين وخاصة الذين ينتمون إلى محافظة ريمة بعد اتهامه بحب الاستعباد وارجعه أغلبهم إلى مرض نفسي وسط هجوم عنيف على جحاف .
هذا واعلن جحاف في تغريدات سابقة عن افتخاره بأصولهم الإيرانية وشن هجوما على الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات .