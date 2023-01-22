وزارة العدل الأمريكية تكشف عن 6 وثائق جديدة مصنفة سرية في منزل الرئيس جو بايدن بولاية ديلاوير

الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 164

قال بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، إن محققي وزارة العدل عثروا يوم الجمعة على مواد سرية إضافية أثناء تفتيش منزل الرئيس جو بايدن بولاية ديلاوير.

وأوضح بوب باور أنه خلال عملية البحث التي استغرقت قرابة 12 ساعة يوم الجمعة ، "استحوذت وزارة العدل على المواد التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق بعلامات التصنيف والمواد المحيطة، وبعضها من خدمة الرئيس في مجلس الشيوخ، وبعضها كان من فترة ولايته كنائب للرئيس باراك أوباما، كما أخذت وزارة العدل ملاحظات مكتوبة بخط اليد من سنوات نائب الرئيس لمزيد من المراجعة".

وهذه العناصر الستة، بالإضافة إلى المواد التي تم العثور عليها سابقا في سكن بايدن في ويلمنغتون، وفي مكتبه الخاص.

وأشار باور إلى أن ممثلي الفريق القانوني الشخصي لبايدن ومكتب مستشار البيت الأبيض كانوا حاضرين أثناء "البحث الشامل" ، حيث تمكنوا خلاله من "الوصول الكامل" إلى منزل بايدن.

وأضاف باور أن وزارة العدل "طلبت عدم الإعلان عن البحث مقدما، وفقا لإجراءاتها المعيارية، واتفقنا على التعاون".

وذكر المستشار الخاص للرئيس ريتشارد ساوبر في بيان أنه لم يكن بايدن ولا السيدة الأولى جيل بايدن حاضرين أثناء البحث.

وكتب ساوبر أن بايدن "ملتزم بالتعامل مع هذا الأمر بمسؤولية لأنه يأخذ الأمر على محمل الجد"، وهو وفريقه "يعملون بسرعة لضمان حصول وزارة العدل والمستشار الخاص على ما يحتاجون إليه لإجراء مراجعة شاملة