3 وزراء خارجية دول عربية كبرى يغيبون عن اجتماع الجامعة العربية في ليبيا

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أكدت مصادر دبلوماسية، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، سيغيبون عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية أعضاء جامعة الدول العربية، الذي يعقد في العاصمة الليبية طرابلس الأحد.
وقال مصدر في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن "وزير الخارجية المصري سامح شكري، لن يحضر غدا للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وهذا الاجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب وليس مهما حضور كل وزراء الخارجية".
وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي إماراتي أن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لن يشاركا أيضا في الاجتماع المقرر عقده في طرابلس.
في وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عن رفضها انعقاد الدورة الـ 58 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، داعية وزراء الخارجية العرب، إلى تأييد "حقها القانوني" في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة في الدورة الـ 158 باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان ثقته، في مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات