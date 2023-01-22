كانوا في طريقهم إلى المدرسة.. حادث سير مروع يثير حزن اليمنيين

الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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توفي وأُصيب 18 شخصاً اليوم السبت في حادث سير مروع غرب محافظة ذمار.



وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن 8 اشخاص بينهم نساء لقوا حتفهم وأصيب 10 كحصيلة أولية غالبيتهم من الاطفال في حادث سقوط سيارة نوع "صالون" كانت تقلهم اثناء مرورهم بطريق جبلي وعر بمديرية وصاب العالي التابعة اداريا لمحافظة ذمار.



واشارت المصادر بان الاطفال الضحايا هم طلاب يدرسون في المراحل الابتدائية باحدى المدارس القريبة من ذات الطريق عمل السائق على نقلهم اثناء مروره لـ ايصالهم الى المدرسة بهدف التخفيف من معاناتهم .